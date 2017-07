Se billedserie Mølleformand Palle Birk fik »nøglen« til Karrebæk Mølle af borgmester Carsten Rasmussen. Foto: Mogens Lorentzen

Karrebæk Mølle skifter ejer

Næstved - 03. juli 2017 kl. 07:34 Af Mogens Lorentzen

Det er en stor dag. Nu er vi mølleejere. Det er en festdag, og nu skal vi i gang med at rejse penge.

Siger Palle Birk, formand for Karrebæk Møllelaug af 2016. Årstallet er vigtigt, der har nemlig gennem årene været flere møllelaug med ambition om at få vingerne på Karrebæk Mølle til at svinge igen.

Det nye møllelaug er fuld af optimisme. 33 medlemmer - foreløbig - og der er plads til mange flere.

Næstveds borgmester Carsten Rasmussen har været forbi møllen på Kirkebakken, hvor han overrakte »nøglen« og skødet på møllen til Karrebæk Møllelaug af 2016.

- Held og lykke med opgaven. Jeg vil følge arbejdet, når jeg cykler forbi, sagde Carsten Rasmussen i forbindelse med den lille højtidelighed.

Karrebæk Mølle er opført i 1858-60. Den fungerer stadig som sømærke for trafikken på fjorden. Og ser man godt efter kan man fra Karrebækvej se et rødt lys i toppen af møllen. Men møllen har ikke været i drift i mange år.

Nu er det planen at den skal total-renoveres og målet er at der kan males korn i Karrebæk Mølle - et fem-seks års projekt. Skal en møllebygger stå for hele arbejdet vil regningen lyde på omkring otte millioner kroner, men der satses på, at frivillig arbejdskraft kan reducere udgiften.

- Vi skal nu i gang med at søge fonde. Og vi vil meget gerne have flere medlemmer i møllelauget. Vi har en handleplan til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen. Når planen er godkendt bliver den vores bibel for restaureringen af Karrebæk Mølle. Den skal skilles ad og samles igen, siger Palle Birk til Sjællandske.

Han tilføjer, at der stadig er så meget af den originale mølle bevaret, at det giver mening at restaurere møllen op til den oprindelige standard.