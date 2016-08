Nichlas Hvilsom bliver den daglige leder af The Old Irish Pub. Billedet er taget blot fem dage før åbningen, og de op til 15 håndværkere arbejder koncentreret på at blive færdige til fredag aften.

Karen Maren bliver til Konrad

Irske, skotske og engelske musikere, primært solister, flyves ind i en fast, ugentlig strøm fra på fredag, når Næstveds nyeste pub, The Old Irish Pub, har Grand Opening i Ramsherred fredag den 2. september klokken 20. Det er i lokalerne, hvor KarenMaren havde natklub indtil sidst i juli.

- Vores undersøgelser viser, at forældregeneration har et stort behov for et sted at gå hen, når de går ud. Er man i den alder, hvor man kan huske musikken fra firserne og halvfemserne, så gider man sjældent gå på discotek længere. Det er her, vores 18 irske pubber har sin berettigelse, siger kædens PR-ansvarlige Kasper Toft Jørgensen.