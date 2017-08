Se billedserie Holmegaards Mose er beskyttet område - nu skal det også beskyttes mod de fredede fugle.

Kanonslag skal skræmme skarverne væk fra mosen

Næstved - 24. august 2017 kl. 19:02 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er der igen ballade med skarver i Næstved Kommune.

For nogle år siden var der så mange skarver i Næstved Havn, at havnedirektøren ville fælde træerne, så de ikke havde noget sted at sidde. Planen blev dog forkastet, da blandt andet naturfolk mindede om, at skarven er fredet. Og motorsaven ville komme på overarbejde, hvis alle træerne skulle væk.

Nu er det kommunens miljø-afdeling, der vil affyre kanonslag for at skræmme skarverne væk fra Holmegaards Mose. Her overnatter flere hundrede skarver hver eneste nat. De er en trussel mod mosens næringsfattige miljø. Derfor skal skarverne skræmmes væk, og finde et andet sted at overnatte.

- Skarverne hviler i mosen om natten og flyver om dagen ud til Karrebæk Fjord og Smålandsfarvandet, hvor de fanger fisk. Og så går turen tilbage til mosen igen, hvor de også kommer af med deres ekskrementer. Det er i ekskrementerne, at vi har det store problem, for ekskrementer er jo gødning, eller næring, som på sigt kvæle mosens særlige natur, siger Sofia Mulla Kølmel, projektleder og naturmedarbejder i Næstved Kommune.

Skarven er fredet, så det er ikke en løsning at skyde fuglene. Til gengæld er det planen at skræmme dem væk fra Holmegaards Mose ved at affyre kanonslag tæt på skarvernes opholdssted. Det skal ske, når det er blevet mørkt.

- Skarven er en trussel mod den natur, som vi gerne vi bevare og beskytte i Natura 2000-området. Tørvemoser er noget af den mest næringsfattige natur vi har, og det er en truet natur, som vi ikke har særligt meget af. Så i dette område synes jeg, at det er det rigtige at prioritere mosen - og så må skarven flytte, siger Helle Jessen (S), næstformand i Teknisk Udvalg og formand for Naturrådet.

Affyringen af kanonslag starter i næste uge. Jægere fra Danmarks Jægerforbund står for affyringen af kanonslag. Det er meningen at affyre kanonslag indtil skarverne flytter. Det ventes at ske inden for en uge.