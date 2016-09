Forstander på Mina Hindholm Efterskole, Ahmet Deniz, er chokeret over, at efterskolen endnu en gang har været udsat for hærværk. Nu ansættes der en fast nattevagt. fortæller forstanderen. Foto: Kim Rasmussen

Kanonslag antændt ved muslimsk efterskole

Næstved - 12. september 2016 kl. 08:47 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er chokerende. Det er det virkelig. Det er ikke bare drengestreger, siger forstander ved Mina Hindholm Efterskole, Ahmet Deniz.

Han refererer til natten til fredag, hvor mindst to ukendte gerningsmænd sørgede for en brat opvågning for skolens elever.

30 til 40 stykker ulovligt fyrværkeri var blevet bundet sammen og blev antændt klokken cirka halv fire om natten på efterskolen.

En pige på efterskolen så to mænd den pågældende nat. Begge var klædt i sort tøj og cirka 20 år gamle.

Det er ikke mere end en lille måned siden, at efterskolen sidst var offer for kriminelle handlinger. Dengang blev der skrevet Islam-fjendske beskeder på skolen.

- Vi har det godt med vores naboer. Der har ikke tidligere været problemer, og så kommer alt det her. Jeg forstår det ikke, siger Ahmet Deniz.

Han mener, at der en chance for, at det er de samme gerningsmænd, der står bag graffitien og fyrværkeriet.

Det er nu op til lokalpolitiet i Næstved, at finde ud af om det hænger sådan sammen.

»Den modstand, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærk,« lyder et citat fra Friedrich Nietzche. Troen på gud har eleverne på Mina Hindholm Efterskole og den tyske filosof ikke til fælles, men synet på modgang er det samme.

- Vores elever bliver stærkere af det her. De står meget tæt sammen. Der er ikke nogen, der er på vej til at forlade efterskolen. Sammenholdet er stærkt, men det er ærgerligt, at vi skal bruge energi på sådan noget her, siger Ahmet Deniz.

Skolen tager konsekvenserne af den seneste tids problemer. De ansætter en fast nattevagt og vil sætte projektører op til at oplyse udendørsarealerne i de sene timer.

- Så håber vi, at det kan få stoppet de her problemer, siger Ahmet Deniz.