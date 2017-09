Kandis spiller for 9. år i træk: Alt udsolgt

Det er 9. år i træk, at støtteforeningen for Fuglebjerg IF, FIFs Venner, kan præsentere Johnny Hansen og resten af Kandis. Over 600 gæster kan se frem til et brag af fest i Fuglebjerg-Hallen lørdag aften, og endnu en gang forventer arrangøreren, at Kandis og Butterflies vil tage hele Fuglebjerg-Hallen med storm.