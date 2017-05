Kan være livsfarligt at færdes langs Kanalvej på cykel

Cyklister der kører langs den nye promenade langs Kanalvej i Næstved, kan blive udsat for en farlig overraskelse, de små vejtræer langs vejen bøjer nemlig hen over cykelstien i lav højde.

Der har ellers været monteret støttepæle som skulle holde træerne stabile, men de er inden for de senere dage blevet fjernet.

Nogle af træerne kan godt bære sig selv, men flere på strækningen er for ranglede, og de senere dages blæsevejr har mere eller mindre lagt træerne ned over cykelstien, i så farlig en højde at kørende risikerer at blive halshugget.

I dagslys er det muligt at se forhindringerne, men når det bliver mørkt, risikerer dem der kommer på cykel, at køre ind i forhindringerne, belysningen på strækningen er nemlig helt nede ved vejbanen.

Vagtcentralen på Midt- og Sydsjællands Brand & Redning som har vagten for Kommunen, er orienteret om den farlige situation, og sørger for hurtigst muligt formidle, at der bliver foretaget noget inden uheldet sker.