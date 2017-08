Send til din ven. X Artiklen: Kampagne med humor skal få folkeskoleelever til at møde til tiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampagne med humor skal få folkeskoleelever til at møde til tiden

Næstved - 21. august 2017 kl. 09:04 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt for mange folkeskoleelever i Næstved kommer for sent. Det skaber irritation og forstyrrer både læreren og resten af klassekammeraterne. Derfor har Næstved Kommune netop indledt en kampagne, hvor folkeskolerne kommer med en kærlig - men klar reminder til forældrene om, at det er vigtigt, børnene møder til tiden.

- Det er en humoristisk, løftet pegefinger med udgangspunkt i et alvorligt emne. Den kører med humor, for man kommer ingen vegne med at skælde ud. Det er jo ikke fordi, det ikke kan ske, at havregrøden brænder på, eller cyklen punkterer, fortæller Aase Nielsen, der er teamleder i Center for Dagtilbud og Skole.

- Det er ikke fedt for barnet at komme for sent, og det er ubehageligt for lærerne og de andre elever. Det skaber da noget uro, når de sådan kommer dalrende, konstaterer hun overfor sn.dk.

Med kampagnen »Dit barn er vigtigt - lige fra klokken ringer ind« ønsker Næstved Kommune ikke at løfte pegefingre. Håbet er, at forældrene fremadrettet tænker over, hvad det er der typisk går galt om morgenen, hvis børnene kommer for sent i skole.

Kampagnen retter sig primært mod forældre med børn i 0.-3. klasse og kommer til at bestå af blandt andet infostandere, radiospots, facebookopslag, information på skoleintra, bannere og byporte. Kampagnen bliver for alvor skudt i gang mandag den 21. august og kører ugen ud.

Skolerne ændrer samtidig også i deres registreringssystemer, så der automatisk bliver sendt en sms til forældre, hvis deres barn kommer for sent. Ordningen har fungeret godt for børnene i de ældre klasser på flere skoler, så nu udvides den til forældre med børn helt ned til 0. klasse.

- Selvfølgelig er det forældrenes ansvar at få de små til at møde til tiden. Det er rigtig meget opdragelse, og det er faktisk vigtigt at lære forældrene, hvor vigtigt det er, at deres børn møder til tiden, pointerer Aase Nielsen.

