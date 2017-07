Se billedserie Kim Larsen - med rød tud - har taget initiativ til at samle diverse legeting, som han tirsdag formiddag donerede til børneafdelingen på Næstved Sygehus. I baggrunden sidder Lily Bahnsen sammen med 10-årige Yodha Dawit og hendes familie.

Kærlighed, kagemand og klovnerier på børneafdelingen

Næstved - 19. juli 2017 kl. 09:21 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er jo en klovne-kagemand. Den dufter også dejligt.

Citronella tager kassen helt op til sit ansigt og stikker den røde næse så langt frem, så den næsten rammer kagen. Hun er hospitaltsklovn og skal i dagens anledning skære den fine kage for.

»Kærligheden overvinder alt«, står der på kagen. Hospitalsklovnen Citronella er med til at sprede glæde og kærlighed blandt de syge børn. Hun er derfor ikke meget for at skære i den fine klovnekage - men børnene skal jo smage. Hun undskylder mange gange, idet hun sætter den store kniv i den ene arm.

- Undskyld, undskyld. Jeg skal bare lige smage på dig, fortæller sygehusklovnen med en blid og sagte stemme.

56-årige Kim Larsen fra Glumsø står og betragter seancen og smågriner. Han har taget initiativ til at samle en masse legetøj - og en enkelt kagemand - som tirsdag formiddag blev doneret til børneafdelingen på Næstved Sygehus. Idéen fik han, da han via en konkurrence på Facebook vandt 100 malerbøger produceret til Danske Hopitalsklovne. Og så var det jo oplagt at give malerbøgerne til børneafdelingen, tænkte han.

- Så var det, jeg sagde til mig selv: Hvad gør man med malerbøger, hvis man ikke har noget at male med, fortæller Kim Larsen, der efterfølgende gik i gang med at kontakte forskellige erhvervsdrivende i Glumsø og Ringsted.

Det tog hurtigt om sig, og Kim Larsen har fået samlet diverse legetøj sammen for omkring 6000 kroner, som fremover skal være med til at bringe smilene frem hos mange børn. På børneafdelingen er de meget taknemmelige for donationen.

- Det betyder rigtig meget. Vi bruger gaverne som belønning. Vi kan ikke tage alt det onde væk. Men vi kan måske tage lidt af det væk. Hvis man får en gave, kan det være, at det alligevel ikke er så slemt at få taget den blodprøve, forklarer afdelingssygeplejerske Anette Østerkjerhuus.

