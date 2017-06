Se billedserie Foto: Lars Ole Andersen / Media Næstved Foto: Picasa

Kæmpelastbiler besøgte syge børn

Næstved - 10. juni 2017 kl. 16:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Lørdag formiddag var foreningen »Lastbiler for børn« forbi børneafdelingen på Næstved sygehus.

12 mand og deres lastbiler repræsenteret bredt fra hele vognmandsbrancen, deltog i arrangementet, der havde til formål at give børn, der har en anstrengt hverdag med sygdom og sygehus, en god oplevelse og at få deres tanker afledt fra dette for en kort stund og give dem nogle glade timer.

På en af parkeringspladserne ud for børneafdelingen blev alle lastbilerne linet op, og allerede fra starten kom børn og forældre samt personale fra afdelingen ud for at se og opleve de flotte køretøjer og snakke med chaufførerene, der i løbet af arrangementet uddelte sponsorgaver i form af bamser, kasketter, refleksveste m.m. til de sygdomsramte børn.

Også andre interesserede var mødt op og fik del i glæderne.

Afslutningsvis fik børneafdelingen doneret et pengebeløb på et gavekort, så i takt med at ting går i stykker eller bliver stjålet fra afdelingen, kan dr blive genanskaffet.

