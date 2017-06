Se billedserie Borgmester Carsten Rasmussen tog første spadestik til første etape af Campus Næstved overvåget af maskinfører Allan Olsen. Næste år starter University College Sjælland med at bygge i Næstved. Foto: Anders Ole Olsen

Julegave til Næstved

Næstved - 29. juni 2017 kl. 06:43 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en fantastisk nyhed for Næstved. Det er som at få en julegave et halvt år for tidligt. Nu kan vi for alvor tale om Campus Næstved.

Det er borgmester Carsten Rasmussens begejstrede kommentar til, at University College Sjællands bestyrelse har besluttet at fortsætte med to vigtige uddannelser i Næstved. Det var ellers meningen at bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen skulle flytte til Køge. Tæt på det nye supersygehus.

Men nu har bestyrelsen vedtaget en ny struktur, hvor der satses massivt på uddannelser i Næstved. Til gengæld dropper UCSJ at flytte administrationen til Næstved fra Sorø.

Og Carsten Rasmussen er glad for den prioritering.

- Vi vil gerne være en attraktiv uddannelsesby. Og derfor er det utroligt glædeligt, at uddannelserne til bioanalytiker og sygeplejerske bliver i Næstved. Der er mangel på sygeplejersker, så det er en uddannelse med fremtid. Jeg kunne godt frygte, at der ville blive mangel på sygeplejersker i Næstved-området, hvis uddannelsen flyttede fra byen, siger Carsten Rasmussen til Sjællandske.

University College Sjælland går i gang med et stort Campus-byggeri i Teatergade. Og bliver nabo til VUC, som er i fuld gang med at bygge første etape af Campus Næstved. VUC er færdig om et år, og samtidig starter UCSJ på sit byggeri.

Det er planen, at alle University College Sjællands Næstved-uddannelser skal ligge i den nye Campus. Det betyder flere tusinde studerende i midtbyen fra 2020. UCSJ har desuden uddannelsen af ergoterapeuter og fysioterapeuter i Næstved. Plus administrationsbachelor-uddannelsen.

Vision om Campus Næstved får facon

- Det er meget positivt for Næstved. Så må vi acceptere, at administrationen alligevel ikke kommer til byen med faste stillinger. Til gengæld får vi besøg af rigtig mange studerende. Det betyder, at byrådets vision om Campus Næstved får facon. Det er ikke længere bare en masterplan, siger Carsten Rasmussen.