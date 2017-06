Kredsformand Jakob Mols og folketingskandidat Sebastian Mylsted-Schenstrøm kører parløb i kampen for at få en Venstre-kandidat valgt i Næstved-kredsen. Foto: Alfred Thomsen

Jeg vil i Folketinget

Næstved - 21. juni 2017 kl. 07:22 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres 25-årige byrådspolitiker Sebastian Mylsted-Schenstrøm er nu også folketingskandidat i Næstved-kredsen. På et opstillingsmøde vandt han en kneben sejr over sin 39-årige modkandidat Benjamin Lindberg fra Solrød.

Opstillingsmødet blev holdt i Herlufmagle-Hallen, hvor der var mødt 68 stemmeberettigede. Sebastian Mylsted-Schenstrøm fik 37 stemmer, mens Benjamin Lindberg scorede 26 stemmer.

- Jeg tror på, at jeg kan blive valgt til Folketinget. Måske ikke første gang, men jeg er indstillet på at blive ved, til jeg bliver valgt. Jeg vil kæmpe hårdt for det, siger Sebastian Mylsted-Schenstrøm til Sjællandske.

Han læser politik, kommunikation og ledelse på ZBC, og er ved at afslutte studiet. Herefter bliver der mere tid til politik, og den nyvalgte folketingskandidat mener, at det er en fordel at kende til både byrådsarbejde og landspolitik.

- Jeg trækker i arbejdstøjet. Min mærkesag er at arbejde for den sjællanske tværforbindelse mellem Rønnede, Næstved, Slagelse og Kalundborg. Og i første omgang handler det om motorvejen mellem Rønnede og Næstved. Den har topprioritet hos mig, Tværforbindelsen er vigtig for udviklingen i vores landsdel, siger Sebastian Mylsted-Schenstrøm.

Ud over at være folketingskandidat er han opstilles som nummer seks på Venstres liste til byrådsvalget i november.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm afløser tidligere forsvarsminister Peter Christensen som folketingskandidat.