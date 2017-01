Se billedserie Cykelpilot Tom Borgmann og Kjeld Hansen er klar til en cykeltur.

Jeg skal bare træde og så skal han nok puste

Næstved - 10. januar 2017 kl. 15:06 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kjeld Hansen tager plads på bænken forrest på den røde rickshaw-cykel, og Tom Borgmann hjælper ham med at komme helt på plads og blive spændt fast. Temperaturen er et godt stykke under frysepunktet på en flot og klar eftermiddag i begyndelsen af januar.

Kjeld bor på Birke-Bo på Tommerupvej i Næstved, et botilbud for demente i forbindelse med Birkebjergcentret, mens Tom er frivillig cykelpilot.

Cirka en gang om ugen kører Tom tur med den ene af centrets to røde rickshaws, og i dag er det Kjeld, der skal have en tur.

Rundt om på kommunens plejecentre står en stribe af de store cykler klar til at blive kørt af de frivillige cykelpiloter, og de kan sagtens bruge flere piloter.

Derfor er avisen blevet inviteret med på en cykeltur. Egentlig skulle avisens mand køre ved siden af på egen cykel, men da der i dag kun skal en enkelt passager med fra Birke-Bo, og der er plads til to, tilbyder piloten et lift.

Heldigvis får han hjælp af cyklens elektriske hjælpemotor og otte gear, men det kan alligevel hurtigt blive en tung tur for piloten. Tom har dog været cykelpilot i fire-fem år, så han ved, hvordan det brede køretøj skal håndteres.

Cykelpiloten sætter cyklen i bevægelse, mens han synger en lille sang for sine to passagerer. Cyklen triller ned til Rønnebækken, hvor piloten drejer til venstre og ud på stien langs med bækken.

- Det er et godt at sted at køre året rundt, for så får vi set alle årstiderne, forklarer Tom Borgmann, mens passagererne kigger ud over engene på højre hånd.

- Det er her, hvor træerne står ude om natten, siger Kjeld Hansen med lune i stemmen. Han sidder godt og mageligt og nyder turen.

- Det er meget godt. Især når man sidder forrest. Det er værre for ham, der sidder omme bagved, joker han, mens piloten griner med.

- Kjeld plejer at være så hjælpsom og sige, at jeg bare skal træde, og så skal han nok puste.

Han drejer cyklen op ad Nygårdsvej og fortsætter forbi gymnasiet, hvor en lille pige til stor forbavselse ved synet spørger sin mor, hvad det er, der kommer kørende.

Pigen får en hilsen og et par venlige ord med på vejen fra piloten. Det gør alle i øvrigt. Den røde cykel er et indslag i bybilledet, der vækker opmærksomhed, og det belønner han.

For Tom handler det om mere end bare en cykeltur. Det skal være en oplevelse for de ældre passagerer, så de kan få lidt adspredelse i dagene. Derfor var han også med til for et par år siden at arrangere cykelløb med mange af kommunens rickshaws på den gamle kasernegrund. Det var festligt, husker han.

For enden af Nygårdsvej fortsætter Tom ned til havnen og drejer ud på promenaden. Her ynder han at køre, for udsigten er så smuk.

I dag er der dog forhindringer på vejen efter årets første oversvømmelse, så han må have cyklen ud på Kanalvej, men så går det også fint videre, selv om vinden efterhånden bider lidt i kinderne.

Han triller op ad Katholmvej, videre ud på Åderupvej, krydser Vestre Ringvej og kort efter er vi på Svendborgvej.

Efter i alt tre kvarter og 7,5 kilometer er vi tilbage ved Birke-Bo, hvor en tiltrængt varm kop kaffe og et stykke kage serveres for pilot og passagerer.

Har man lyst til at blive cykelpilot, kan man finde kontakt­oplysninger til kommunens centre på www.cyklingudenalder.dk/find/naestved.