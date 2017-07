Jazzstemning på Rønnebæksholm

Den 33-årige koreanskfødte norske sangerinde Birgitte Soojin har gennem de senere år sikret sig en position blandt de betydeligste vokalister på den københavnske jazzscene. Birgitte Soojin er kendt for at kaste sig over Den store amerikanske Sangbog for så at gøre sangene til sine egne med sin dybe og varme vokal - bl.a. sange af Elvis Presley.