Japansk pileurt, eller Fallopia japonica som den hedder på latin, betragtes i Danmark som en invasiv art, da den vokser voldsomt og dermed truer den oprindelige danske natur. Foto: Andreas Rockstein, Flickr

Japansk kunstner leder efter invasiv hjemlig plante

Næstved - 27. maj 2017 kl. 10:11 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi bringer en efterlysning. Ikke af en person, men af en plante. En helt særlig plante. Japansk pileurt hedder den.

Det er Rønnebæksholm ved Næstved, der står bag efterlysningen. Kunstinstitutionen efterlyser på vegne af den japanske kunstner og fotograf Koichi Watanabe billeder fra Næstved af japansk pileurt.

Billedet skal indgå i en udstilling senere på året. Koichi Watanabe har i en længere periode researchet og dokumenteret planten japansk pileurt, hvilket er blevet til en række billeder fra blandt andet Leiden, New York, London og Nagasaki.

Til den kommende udstilling »Planter i bevægelse« på kunsthallen Rønnebæksholm, ønsker Koichi Watanabe at vise planten i danske omgivelser.

Derfor beder han borgere i Næstved om at dele billeder af planten i lokalområdet og deres historier om planten - han vil nemlig gerne vide, hvilken betydning planten har her i Næstved kommune.

Den skulle ifølge Erik Andersen fra Toksværd Planteskole ikke være helt umuligt at finde, for japansk pileurt er kendt lokalt, selv om han ikke vil kalde den en haveplante. Tværtimod er der tale om en innovativ plante, som Erik Andersen beskriver den. Den vokser nemlig hurtigt vildt.

- Det er ligesom marehalm og den slags, forklarer Erik Andersen.

Den japanske pileurt er en stor, kraftfuld plante, der blev bragt til Europa af den tyske fysiker Philipp Franz von Siebold i midten af 1800-tallet. På grund af plantens fine udseende med hjerteformede blade blev den brugt som prydplante i haver over hele Europa, men den dengang lille og fine plante blev ikke ved med at være lille, for i de nye omgivelser voksede den sig stor.

Den har et rodnet, der er næsten umuligt at komme af med. Den er derfor i dag frygtet af de fleste haveejere, og den er på listen over invasive arter i blandt andet Danmark, da den truer den oprindelige natur - og kan eksempelvis ødelægge fundamentet under et hus.

Kan man hjælpe kunstneren, tager man ganske enkelt et billede af planten, skriver hvor det er taget samt beskriver kort, om man kendte planten på forhånd, og om man har historier om planten. Det hele sendes senest 25. juni til udstillingsinspektør på Rønnebæksholm Anna Vestergaard Jørgensen på avjoe@naestved.dk. Man kan også lægge et billede på Instagram eller Facebook med #MovingPlantsDK.

Som tak for at være med i projektet, får man to fribilletter til udstillingen »Planter i bevægelse«, der åbner på Rønnebæksholm 1. juli 2017.