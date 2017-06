Japansk fotoudstilling sommeren over

Næstved Kommune har en venskabsby i Japan, byen Narita. I forbindelse med fejringen af jubilæet har Næstved Kunstforening, formidlet af kommunens internationale konsulent Maria Santana, fået mulighed for gennem den japanske ambassade at låne en fotoudstilling fra den Japanske Foundation.

»Gazing the Contemporary World: Japanese Photography from the 1970s to the Present« er en vandreudstilling, der har turneret verden rundt siden starten i 2006, hvor den blandt andet har været udstillet i Kuwait, Spanien, Ukraine og Turkmenistan.