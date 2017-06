Se billedserie Det nye boligområde ligger ved Stationsvej og Skovvej i Holme Olstrup.

Ingen vil købe SR-grunde

Næstved - 08. juni 2017 kl. 08:05 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oprydningen efter SR-koncernens byggekrak er ved at gå ind i slutfasen. Tre år efter det store byggefirma gik konkurs, er kurator i gang med at afhænde de sidste byggegrunde. Og i går var to store projektgrunde i Holme Olstrup og Glumsø sat under hammeren i skifteretten i Næstved.

Men tvangsauktionen var hurtigt overstået. Det tog under et kvarter at gennemgå de to sager, der blev kørt hver for sig.

Efter at advokat Anders Roug havde gennemgået salgs-opstillingen, var det muligt at afgive bud. Men der kom ingen bud. Og derfor er der indkaldt til anden auktion, der finder sted efter sommerferien. Ved anden auktion er vilkårene for køber endnu gunstigere. Man kan stort set slippe afsted med kun at betale budsummen plus moms. Ved første auktion er der også omkostninger.

SR-koncernen krakkede i februar 2014. Siden har kuratoren forsøgt at afhænde aktiverne, og koncernens direktør har i øvrigt været i fængsel dømt for skattefusk og trusler.

Kuratoren har forgæves forsøgt at sælge de to projektgrunde i fri handel via ejendomsmægler.

Anden auktion for de to projektgrunde holdes 16. august i Skifteretten i Næstved.