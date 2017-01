Se billedserie Mødet med Næstved har været en stor oplevelse for 24-årige Samuel Finny Kollabathula fra Vijayawada i Indien, der har tilbragt tre uger henover jul og nytår i Næstved. Fotos: Niels Brande

Indiske Samuel føler sig tryg i Danmark

Næstved - 03. januar 2017 kl. 12:55 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For knap tre uger siden ankom 24-årige Samuel Finny Kollabathula fra Indien til Danmark og Næstved for at fejre jul og nytår.

Det er ikke første gang, han er i Europa, men det er hans første besøg i, hvad FN har kåret som verdens lykkeligste land.

Mødet med danskerne og Næstved har været et stærkt kulturmøde for ham, hvor tryghed og danskernes venlighed især har gjort indtryk på ham.

Det er ikke fordi, han har oplevet at blive overfaldet på gaden i hjembyen Vijayawada i delstaten Andhra Pradesh i det sydlige Indien, men alligevel er det i Indien en gængs opfattelse, at øde gader er utrygge at færdes alene i. Sådan er det ikke i Danmark, har han oplevet.

- Jeg føler, at det har været meget sikkert at være her, når jeg har gået rundt i byen. Også selv om der ikke er mange mennesker på gaden. I Indien føler vi os usikre, hvis vi går på gaden, og der ikke er mange mennesker, fortæller Samuel Finny Kollabathula, der har hørt, at Danmark også er et af verdens mest sikre lande.

Han husker, hvordan han en af de første dage i byen før jul havde begivet sig ud på egen hånd.

På et tidspunkt skulle han krydse en stor vej, og her oplevede han, at en herre stoppede sin bil og vinkede ham over gaden, hvilket gjorde stort indtryk.

- Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme over vejen, men han stoppede bare, vinkede mig over og smilede endda. Det oplever man ikke i Indien, forklarer den unge inder.

