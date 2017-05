Se billedserie Udstillingen består af en stribe reportagefotografier. Enkelte billeder i udstillingen er ikke taget af Niels Brande, men af lokale. Eksempelvis dette billede af bedende børn. Den danske fotograf er dog aktiv i billedet, da det er ham, der beder med børnene. Foto: Samuel Kollabathula

Indisk fattigdom og glæde samlet i 24 billeder

Næstved - 26. maj 2017 kl. 16:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fattigdom, kirkeliv og hverdag er blandt temaerne i en serie af fotografier, der udstilles i Birkebjergkirken i Næstved fra søndag 28. maj og frem til udgangen af august.

Bag billederne står journalist og foredragsholder Niels Brande, der til daglig skriver for Ugebladet Næstved.

I 2016 fik han under en privat rejse med besøg hos en indisk ven mulighed for at komme helt tæt på indernes hverdag - herunder besøg i flere slumområder i storbyen Vijayawada samt besøg i landsbyen Narsapur - begge i delstaten Andhra Pradesh i det sydlige Indien. Det kommer der nu en udstilling ud af.

- Da jeg kom hjem fra Indien i september, var det med hovedet proppet med historier. Fotoudstillingen er et forsøg på at bearbejde nogle af de mest intense oplevelser fra den tur, som jeg ikke bare kan holde for mig selv. De må deles, siger Niels Brande.

Især i slumområderne så han fattigdommen tæt på.

- Jeg overhørte blandt andet to kvinder diskutere højlydt om, hvem der havde ret til mest vand til det daglige forbrug. Den ene kvinde havde fået tre spande vand, mens den anden havde fået én. Det rørte mig dybt, at de diskuterede så voldssomt om, hvad der svarer til en forskel på tyve liter, når jeg herhjemme bare kan tænde for hanen.

Udstillingen rummer dog også mange glade billeder, for midt i nøden spirer glæden også frem.

Udstillingen i Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, Næstved, åbnes med fernisering søndag 28. maj kl. 12-13.30.

Udstillingen kan ses til og med søndag 27. august i kirkens åbningstider i forbindelse med gudstjenester, møder og andre aktiviteter, eller efter aftale med Leo Hansen på telefon 55700393.