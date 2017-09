Indbrud i Rema 1000 gennem taget

Der er efterhånden så meget sikkerhed i supermarkeder, at tyve har overordentligt svært ved at bryde ind, uden alarmerne begynder at bimle og bamle. Men hvis man kender butikken, er det en anden sag.

De brød nemlig ind igennem taget på nøjagtig det sted, hvor man via et loftsrum kan komme ned på butikkens kontor. Her afbrød tyvene alarmsystemet, hvorefter de gik på rov i byttepengene.

Gerningsmændene havde planer om at rende med mere end bare småpenge, for de var også gået i gang med at få has på det pengeskab, der står på butikkens kontor.

Enten har opgaven været for stor, eller også er tyvene blevet skræmt af den alarm, der alligevel gik af klokken 23.58, for de forlod kontoret gennem et vindue men efterlod både vinkelslibere og økser.