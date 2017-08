Ild i ballerne

- Umiddelbart kan vi ikke se andet end, at det må være påsat, siger indsatsleder ved Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Thomas Halsskov. Der var i hvert fald ikke lige nogle ting i nærheden, som kunne være årsag til branden ude på marken tæt ved Skolevej i Fodby lidt uden for Næstved.

- Hvis det havde været mere tørt eller her havde været mere vind kunne det godt have bredt sig, siger indsatslederen.

Så galt gik det heldigvis ikke, men brandfolkene måtte have fat i forpagteren af marken i Fodby for at få ham til at komme med en maskine og sprede det brændende hø, så brandfolkene var sikre på, at alle gløder blev slukket.