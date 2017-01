Jesper Gleitze Nielsen håber at De Konservative kan få fem mandater i Næstved byråd. Foto: Mogens Lorentzen

Send til din ven. X Artiklen: Igen sjovt at være konservativ Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Igen sjovt at være konservativ

Næstved - 24. januar 2017 kl. 08:16 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sjovere at være konservativ, end det har været. Jeg fornemmer optimisme. Og på det seneste har jeg set en udvikling med lidt mere positive meningsmålinger.

Det siger Jesper Gleitze Nielsen, formand for de konservative i Næstved.

På partiets generalforsamling fastslog han, at De Konservative er et borgerligt parti, der vil noget med miljøet. Og det sker efter et år, hvor netop De Konservative fik fjernet Venstres landbrugsminister Eva Kjær Hansen. Det kostede ifølge Jesper Gleitze Nielsen en lille håndfuld medlemmer, der ikke ville af med Eva Kjær Hansen.

K-formanden kunne på generalforsamling fortælle, at partiet har fået et tilsvarende antal nye medlemmer. Det betyder, at medlemstallet er stabilt omkring 120.

Nu er De Konservative med i tre-partiregeringen. Og det er lokalformanden godt tilfreds med.

- Det var nyttigt at stå uden for regeringen. Nu ved alle, at vi langt fra er enige med Venstre i alt. Men jeg mener også, at det var helt rigtigt nu at gå i regering. Vi har fået indflydelse, og det kan vi kun være tilfredse med, siger Jesper Gleitze Nielsen til Sjællandske.