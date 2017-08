Se billedserie Selv om 20-årige Ida Marie Frimann Jensen og 19-årige Jeppe Klarskov Hansen bor tæt på hinanden omkring Bisserup, kendte de indtil for nylig ikke hinanden. Det kommer de til nu, hvor de i tre måneder udsendes til Cambodja som volontører for Næstved provsti. Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Ida og Jeppe på kirkeligt eventyr i Cambodja Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ida og Jeppe på kirkeligt eventyr i Cambodja

Næstved - 23. august 2017 kl. 08:20 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når sensommer bliver til efterår, pakker mange unge hvert år rygsækken og drager ud i verden som backpackere.

20-årige Ida Marie Frimann Jensen fra Ørslev vest for Bisserup og 19-årige Jeppe Klarskov Hansen fra Skafterup er blandt de unge, der i år skifter efterårsrusk ud med regnsæson og høje temperaturer langt hjemmefra.

31. august rejser de tre måneder til Cambodja. De rejser dog ikke som backpackere, men som volontører for Næstved Provsti og Danmission.

- Jeg ville rigtig gerne ud at rejse, men det skulle gerne være med et formål, som det her har, siger Jeppe Klarskov Hansen.

Hans makker på turen ved lige præcis, hvad der driver hende til Cambodja.

- Eventyrlyst. Jeg har aldrig været så langt væk før, og jeg har altid håbet på en dag at få muligheden for det, siger Ida Marie Frimann Jensen, der nu får chancen i et land og en kultur fjernt fra Danmark.

Cambodja gennemlevede indtil for tyve år siden et af de værste diktaturer, verden har set med de røde khmerer og diktatoren Pol Pot i spidsen, der udryddede 1,7 millioner af sine landsmænd.

I dag er fattigdommen i det sydøstasiatiske land stor, og mange familier kæmper for at skaffe mad i det daglige.

- Jeg glæder mig til at opleve en helt anden kultur, en anden måde at leve på og en anden natur. Men det bliver også specielt at opleve fattigdom. Det er vi blevet forberedt en del på, fortæller Ida Marie Frimann Jensen.

Forberedelsen foregik for nylig på et tre dage langt kursus for nye volontører. Flere andre voluntører skal også til Cambodja, men ikke samme sted som Ida og Jeppe, der skal til den sydlige del af landet, hvor de i nogen grad skal bo og klare sig selv i det daglige.

De skal undervise de lokale i engelsk - måske også i matematik og noget med computere. Egentlig ved de ikke så meget endnu. De er bare spændte på at komme af sted.

De skal samtidig samarbejde med lokale kirker i Cambodja, hvor over 90 procent af befolkningen er buddhister. Mange kirker i landet er højest 20 år gamle, for under diktaturet var kirker forbudte.

- Det bliver spændende at se deres kristendom, og jeg er spændt på at se, hvordan de for eksempel holder gudstjeneste. Vi har hørt, at de er mere intense i deres tro. Det har større konsekvenser at sige, man er kristen der, siger Jeppe Klarskov Hansen.

Danmission, der arrangerer volontøropholdet for Næstved Provsti, er en kirkelig organisation, og selv om Ida Marie Frimann Jensen er interesseret i religion og tro, skulle hun alligevel lige have styr på provstiets forventninger, da hun var til samtale forud for rejsen.

- Jeg skulle lige sikre mig, at jeg ikke skulle ned og missionere, siger hun.

De har lovet at skrive hjem undervejs, og foruden på en blog og Facebook sender de også rejsebreve til avisen.

Når de kommer hjem fra Cambodja, skal de i tre måneder rundt og fortælle om deres oplevelser i sognene i Næstved Provsti.

- Målet med rejsen er, at de får en oplevelse, som de så kommer hjem og fortæller om. De skal suge til sig, mens de er ude, prøve at få så mange oplevelser som muligt, så de kan fortælle om turen til vores konfirmander, i ældreklubber og så videre. Men de skal altså ikke ud og frelse verden på tre måneder. Det ville jo også være lidt meget, siger Henning Marcher, formand for Folkekirkens Mission - Næstved Provsti og sognepræst ved Herlufsholm kirke.

Søndag den 27. august klokken 14 er der udsendelsesgudstjeneste for volontørerne i Aversi Kirke ved provst Vagn Birk Jensen.