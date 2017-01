I dollargrin til kirken i smart tøj

Jan Kock fra Limo2You.dk var forleden forbi for at vise Rasmus Jørgensen i Kaoz sangerinden Diana Ross´ kæmpestore Excalibur limousine, som Jan Kock var i Los Angeles for at købe. Den har stået ham i 2,8 mill. kroner og fragten til Danmark var 75.000 kroner. Den er ni meter lang, til seks personer og vejer 2,8 tons. Foto: Per Witt