Nogle af besøgsvennerne har været med i godt 30 år. Nu fik de mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs over bordene. Her lyttes vist mest til en tale. Privatfoto

Hyggedag for besøgsvennerne

Besøgstjenesten i Røde Kors i Næstved kunne i fredags invitere byens besøgsvenner på hyggelig frokostudflugt til Villa Gallina. Der var samlet små 30 venner og Røde Kors Folk til arrangementet, der også havde til formål at give »vennerne« mulighed for at udveksle erfaringer om det at være besøgsven for et ældre, ensomt medmenneske.