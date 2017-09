Se billedserie Ceposdirektør Martin Ågerup (t.v.) og de to socialdemokratiske folketingsmedlemmer Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad Bek (t.h.) fortalte om deres bøger, der alle berører vigtige samfundsmæssige temaer. Foto: Kim Rasmussen

Hva' så, Danmark?

Næstved - 15. september 2017 kl. 09:37 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør vi ved den tilsandede velfærdsstat? Hvordan håndterer vi integrationen, og kan og skal vi redde Udkantsdanmark?

Det var de centrale spørgsmål ved aftenens møde i loungen i Arena Næstved. Og der var bud på løsningerne fra de tre debattører, Ceposdirektør Martin Ågerup og de to socialdemokratiske folketingsmedlemmer Kaare Dybvad Bek og Mattias Tesfaye.

Bare ærgerligt, at ikke flere havde fundet vej til arenaen. Kun 25 mennesker havde valgt at bruge deres onsdag aften i selskab med tre skarpsindige mennesker, der opførte sig som alt andet end de sædvanlige Råbe-Åger kendt fra tv.

Nu er der igen kommet den årlige undersøgelse af, hvilke professioner der oppebærer den højeste troværdighed blandt danskerne. Og igen figurerer politikere og journalister helt i bunden.

Et smut forbi arenaen onsdag aften kunne måske have skabt et andet billede af politikere, men igen var vejret jo skidt og magneterne i sofapuderne for stærke.

Det ødelagde dog ikke oplevelsen for dem, der var mødt op.

Mødet tog udgangspunkt i de tre bøger Velfærd i det 21. århundrede, Udkantsmyten og Velkommen Mustafa skrevet af henholdsvis Martin Ågerup Kaare Dybvad Bek og Mattias Tesfaye.

Velfærdsstatsrevseren Martin Ågerup har et liberalt udgangspunkt, men har accepteret, at danskerne samlet set er for en omfordeling af goderne, og derfor plæderer han for et nationalt kompromis omkring velfærdsstaten og dens organisering.

Han mener, at velfærdsstaten er opbygget som planøkonomi, og at vi måler kvaliteten på, hvor mange penge vi bruger på den.

- Vi kan ikke få mere ud af at bruge flere penge. Penge er ikke problemet. Problemet er, at det stivner, sagde han.

Martin Ågerup mener, at velfærden er som et sort hul, der suger alt til sig og ikke slipper noget ud. Han vil have en mere decentral beslutningsproces. Medarbejderne skal have mere ansvar - skolelederen for eksempel.

Sygehusene er dysfunktionelle, men det løses ikke bare med flere penge. Der er for meget bureaukrati. Det er forsøgt flere gange, mente han.

- New Public Management var et forsøg på afbureaukratisering, men det sandede til. Måske er der noget grundlæggende forkert, sagde han.

Martin Ågerup talte varmt for en højere grad af udlicitering, og en langt større mulighed for, at iværksættere får bedre arbejdsbetingelser og chancer for at være innovative.

Kaare Dybvad Bek forfatter til Udkantsmyten og senest De Lærde, har gennem flere år været fortaler for, at det på lang sigt vil være ris til egen danske røv, hvis man lader udkanten i stikken, for der er mange kvaliteter at hente der.

Han mener, det er her at eksportsektoren ligger. Der bygges vindmøller og produceres medicin.

,Det er eksporten, der betaler til det offentlige, og den ligger uden for de store byer, siger han.

Han mener også, at man i mindre samfund er bedre til at få de unge gennem uddannelsessystemet - et eksempel er Frederiksberg og Lemvig som får henholdsvis 75 og 87,5 procent af en årgang gennem en ungdomsuddannelse.

Kare Dybvad Bek mener, at centraliseringen fra 2005 (Strukturreformen. red) har taget stormskridt.

- Det gik for hurtigt, siger han.

Mattias Tesfaye er lidt usikker på, om der er et generelt udkantsproblem.

- Er det ikke bare nogle kommuner, der ikke kan klare den, spørger han.

Det afviser hans partifælle. Det er en forsimpling.

Martin Ågerup ser det som en udvikling, der har strakt sig over mere 100 år. Det er urbaniseringen, som også i England. Og globaliseringen, der trækker mod de store byer.

- Det er en megatrend. Jeg tror ikke, vi kan gøre noget ved det, sagde han.

Mattias Tesfaye er gået fra slapperfløjen til at være en ægte hardliner i indvandrerdebatten.

Før var han SFer. Nu er han socialdemokrat. Han er murer og medlem af Folketinget og udgav i foråret en ordentlig begmand til sit partis indvandringspolitik gennem 50 år. Det var bogen Velkommen Mustafa.

- I 1850 var én promille af alle danskere født udenfor Norden. I 1981 én procent. I år runder vi 10 procent. I 2016 var 15 procent af alle nyfødte børn af indvandrere. Det forandrer os for altid - på godt og ondt, sagde han og lod den stå et øjeblik.

Mattias Tesfaye kalder det en folkevandingstid, og det går fra Afrika og Mellemøsten mod Europa.

I 1967 gjorde Jens Otto Krags socialdemokratiske regering det lettere at komme til Danmark og få arbejde efter pres fra flere sider. Der manglede hænder i byggeriet og i industrien, men med oliekrisen i 1973 gik alt i stå på nær arbejdsløsheden.

Grænserne blev lukket nærmest over natten. Der var kommet 40.000 indvandrerer primært fra Tyrkiet men også fra Jugoslavien, Pakistan og Marokko. Efterfølgende kom der 80.000 familiesammenføringer.

- Det gav debat. Hvordan vægter vi den balance i Socialdemokratiet. Det var svært at finde den. Stop for flere indvandrere fra ikke vestlige lande? Det er hos os, at meninger brydes. Jeg gravede hele lortet frem, sagde han.

Martin Ågerup er liberal og hans udgangspunkt er åbne grænser og lukkede kasser, men har er i tvivl, nærmest i vildrede. Hvad gør man overfor uliberale og udemokratiske kræfter?

- Det er der mange liberale, der slås med. Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene, sagde han.

Mattias Tesfaye fortalte om hvide og mørke børnehaver og gymnasier på Vestegnen, hvor han selv bor. Han ved integrationen er svær, men man skal ikke bukke nakke, men vise respekt.

- Det tager måske to-tre generationer. Indvandringen har megaindflydelse, sagde han.

Han mener, at man må stoppe muligheden for at søge asyl ved grænsen. Det skal foregå i lejre i for eksempel Marokko. På den måde bliver det lettere at styre. Han mener, den samme udvikling er på vej i Tyskland og Frankrig.

- Det er det største humanitære fremskridt i mange år. Det vil jeg godt betale mange penge for, sagde han.

Han mener, at friskoler er den direkte vej til parallelsamfund, og han talte for, at man bliver nødt til at begrænse det frie skolevalg.

- Vi har kæmpet for, at vi kan være her alle sammen. Stå fast, det betaler sig. Loven står over Gud, sagde Mattias Tesfaye.

Det gjorde nærmest ondt på Martin Ågerup

- Det er da med tungt hjerte, at vi dropper frit valg. Det er alvorlige indgreb, sagde han.

- Nej, det er ikke uproblematisk. Liberale holdninger bliver udfordret, sagde Mattias Tesfaye.

- Det gør noget ved os. Vi har haft frit skolevalg i 150 år. Det er noget centralt, der bliver smidt væk. Det kan have uheldige konsekvenser, replicerede Martin Ågerup.

Fremtiden for Socialdemokraterne er, kunne Mattias Tesfaye fortælle, hvis det begrænser tilstrømningen af indvandrere, så er partiet for, og det er der tilsyneladende enighed om på tinge. Regeringen har sat en stopper på de ca. 500 FN-kvoteflygtninge, Danmark hvert år har taget.

