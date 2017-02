Hurtigt internet rulles ud på landet

For at opfylde kriterierne skulle mindst 100 husstande være med i projektet, og de skulle være villige til at betale 2.000 kroner hver til formålet.

Det lykkedes at få 121 husstande - ud af 131 i området - med på ideen. Ikke alle har et reelt behov for internetforbindelse - der er f.eks. flere ældre iblandt som slet ikke er på nettet - men alle kunne se, at det er vigtigt at have et ordentligt internet, ikke mindst når huset skal sælges eller børnebørnene er på besøg.