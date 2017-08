Se billedserie Møde på byggegrunden. Fra venstre direktør Henrik Green, direktør Peter Jakobsen, arkitekt Helge Jørgensen og borgmester Carsten Rasmussen. Foto: Mogens Lorentzen

Hotel Kirstine får 25 nye værelser

Næstved - 05. august 2017 kl. 09:26 Af Mogens Lorentzen

Stilladset er rejst. Byggeriet er i gang, og om et halvt år har Næstved 25 nye hotelværelser.

Hoteldirektør Henrik Green har startet en stor udvidelse af sit populære Hotel Kirstine.

Fem værelser indrettes i en ekstra etage på Trykkeriet, der er hotellets konferencecenter. Og i en ny bygning mellem Hotel Kirstine og Susåen opføres en hotelfløj i to etager med 20 værelser. Og parkering i kælderen.

De nye bygninger opføres med hvidpudsede facader, røde tegltagsten og småsprossede hvide vinduer. I samme stil som Hotel Kirstine, der fremover vil have 56 værelser.

- Det er meget vigtigt for mig, at stilen bliver den samme. Når vi er færdige, skal det helst være sådan, at folk siger, at sådan har det set ud de sidste 50 år, siger Henrik Green med et stort smil.

Han overtog Hotel Kirstine for syv år siden, og har stort set bygget siden. Hotellet er total-renoveret, og nu er det tid til udvidelsen.

- Politikerne og borgmesteren har skreget efter hotelværelser. Nu gør vi noget ved det, siger Henrik Green til Sjællandske.

Han har fået arkitekt Helge Jørgensen til at tegne, og han kender Kirstine. Midt i 1980erne var han mester for at Borgmestergaarden blev ombygget til Hotel Kirstine.

Næstved-firmaet Børge Jakobsen & Søn har projektet i hovedentreprise. Og mester Peter Jakobsen glæder sig til at »arbejde« i firmaets baghave.

Der bliver pres på. Tidsplanen siger at hele hotel-projektet er færdigt 1. februar. Der sættes 20 mand på opgaven.

Der bliver flere byggepladser, men ifølge Henrik Green får byggeriet ikke den store betydning for hotellets daglige drift.

- Jeg har bygget siden jeg overtog hotellet. Og dette projekt er det, som vil genere mindst. Bortset fra at konference-bygningen er ude af drift, siger Henrik Green.

Borgmester Carsten Rasmussen glæder sig over, at der kommer flere hotelværelser i bymidten.

- Nu mister vi vandrerhjemmet. Derfor er det meget vigtigt, at vi får flere hotelværelser. Hvis vi vil have turister helt ind til Næstved, så skal vi også have gode hotelværelser. Og med 56 værelser får Kirstine en størrelse som har betydning, når der er større ting i Arenaen, siger Carsten Rasmussen.

I forbindelse med hotel-byggeriet har Henrik Green købt parkeringspladsen bag hotellet. P-pladsen lukkes i forbindelse med byggeriet, og fremover er den for hotellets gæster.