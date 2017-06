Se billedserie Arbejdet med at skifte kloakledningerne i Holmegaardsvej er inddelt i to etaper: 1. etape er Tørvevej fra Villavej og frem til Holmegaardsvej, som udføres fra juni til august. 2. etape udføres fra august til februar, og her arbejdes der fra Tørvevej til Næstvedvej. Foto: Bjarne Frederiksen

Holmegaardsvej spærres for gennemkørsel

Næstved - 02. juni 2017 kl. 16:56 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kloakledningerne i Holmegaardsvej og den sydligste del af Tørvevej frem til Villavej i Fensmark skal udkiftes. Årsagen er, at rørene, som er fra omkring 1930'erne og 40'erne flere steder er utætte og i dårlig stand.

Under selve gravearbejdet vil Holmegaardsvej være spærret for gennemkørsel. Det fortæller projektleder Bjarne Fredriksen fra NK-Spildevand A/S.

- Det er ikke muligt at komme igennem med bil, da vejen er så smal. Derfor spærres den nu for gennenkørsel fra Tørvevej til Næstvedvej. Der vil altid være adgang til skolen, og der vil også være adgang til fods og på cykel i hele perioden, fortæller projektlederen.

- Vi graver ikke hele strækningen op. Overhovedet ikke. Der bliver arbejdet på en strækning på omkring 50 meter af gangen, uddyber Bjarne Frederiksen.

Det er Gorm Hansen & Søn fra Roskilde, der skal udføre arbejdet. Der anlægges en fremtidig spildevandsledning, som tilsluttes ejendommenes kloakstik. Samtidig lægges der en noget større regnvandsledning, hvor man tilslutter alt regnvandet fra vejen.

Alle ejendomme får endvidere et regnvandsstik. De ejendomme, der har et ønske om at separere regn- og spildevand med det samme, kan gøre det. Men det er ikke et krav.

Arbejdet med 1. etape, som udføres fra 29. maj og frem til august, er netop gået i gang. Der startes på Tørvevej fra Villavej og frem til Holmegaardsvej. Fra omkring den 6. juni er det Holmegaardsvej fra Marievej/Østerled til Tørvevej, der vil være berørt.

Begge strækninger forventes at være færdige i august måned. I hele perioden vil Holmegaardsvej være spærret for gennemkørsel, og det vil ikke være muligt at køre igennem fra Glasværksvej til Næstvedvej.

2. etape på Holmegaardsvej fra Tørvevej til Næstvedvej udføres fra august til februar. Her vil vejen også være spærret for gennemkørsel, og der vil være omkørsel af Glasværksvej eller Næstvedvej. Busruterne vil ligeledes være omlagt, mens der arbejdes. Movia henviser til de ændrede busstoppesteder.

Det koster mellem 10 og 15 millioner kroner at skifte kloakledningerne i vejene. NK-Spildevand A/S forventer, at arbejdet er færdigt i februar 2018. Man kan følge med i arbejdet på www.nk-forsyning.dk/her-arbejder-vi, som opdateres løbende med informationer om kloakprojektet.