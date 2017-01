Højt aktivitetsniveau i Glumsø

Nytårsudtalelse 2016/17 Glumsø og Omegns Lokalråd kan se tilbage på et år, hvor vi sammen med byens borgere blandt andet kunne glæde os over den generelle høje aktivitet byen har.

Og så måtte »Spånen« langt om længe stå for fald - og grunden er nu klar til ny brug til glæde for byen.

I samme område af byen kan lokalrådet også i øjeblikket glæde os over, at gravemaskinerne er ved at omlægge kloaker, som blandt andet vil være med til at sikre, at byen, måske allerede i den kommende sommer, vil få badestrand ved Glumsø Sø.

Her kan lokalrådet, sammen med Næsby, Tyvelse og Åsø, glæde sig over, at et stort borgerdrevet lokalt arbejde gør, at dette inden for få måneder vil blive en del af deres hverdag.