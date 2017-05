En patrulje måtte vække den hjemløse, som havde lagt sig til at sove midt på fortovet i Dania. Foto: Mia Than West

Hjemløs sov brandert ud på parkeringsplads

Næstved - 21. maj 2017 kl. 09:45 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En patulje med to betjente måtte søndag morgen kaldes til Dania-parkeringen i Næstved, hvor en mand havde lagt sig til at sove midt på fortorvet. Han snorkede højlydt og var tydeligvis beruset.

Flere forbipasserende stoppede op for at se, om manden var okay. Politiet blev kontaktet, og en patrulje med to betjente blev sendt til stedet, hvor de ankom omkring halv ni.

- Det er en hjemløs, som vi har haft fat i flere gange. Man har vækket ham, og de havde en snak med ham, fortæller vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falters Politi, Ehm Christensen.

De to betjente hjalp den sovende mand op på benene. Manden havde fået lidt for meget at drikke og havde store problemer med at holde balancen og måtte gribe fat i stammen på træet, som han havde lagt sig til at sove ved.

- Han havde det godt, og var i stand til selv at forlade stedet. Så patruljen kørte igen. Heldigvis er det ikke så tit, at vi har folk liggende på den måde, konstaterer vagtchefen.

Den berusede mand forlod parkeringspladsen i Dania i slingrende tilstand og gik over lyskrydset mod Rådmandshaven. Her måtte han lige gribe fat i en lygtepæl for at holde balancen, indtil han igen fortsatte sit gang.

Ehm Christensen er glad for, at borgerne reagerer og henvender sig til politiet i stedet for at lade manden ligge.