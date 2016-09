Herlufsholms nye rektor, Flemming Zachariasen, håber at finde penge til at sende to deltagere afsted på embedsmændenes studietur til New Zealand. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Herlufsholm begejstrede for New Zealand-studietur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Herlufsholm begejstrede for New Zealand-studietur

Næstved - 08. september 2016 kl. 16:04 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debatten om en gruppe embedsmænd fra Næstved Kommunes studietur til New Zealand har været heftig den seneste tid. Er det ok at bruge næsten 350.000 skatteyderkroner på at rejse halvvejs rundt om jorden?

På Herlufsholm Skole har debatten været noget anderledes. Skolen er tilbudt en plads på turen, og den er man ikke i tvivl om at takke ja til. Spørgsmålet er nu, om Herlufsholm vil sende en eller to deltagere afsted, siger den nytiltrådte rektor Flemming Zachariasen.

- Hvis økonomien er til det, vil vi gerne sende to personer afsted, lyder det fra Flemming Zachariasen, som fortsætter:

- Vi mener, det er et gangbart projekt. Vi ved godt, at det ikke er en turisttur. Det handler også om at skabe netværk og tilpas mange at sparre med. Det vil være frugtbart at dele erfaringer med andre.

I Auckland, New Zealand skal skolefolkene hente inspiration til begrebet synlig læring, som er skabt af den lokale professor John Hattie.

Flemming Zachariasen fortæller, at man allerede arbejder med synlig læring andre steder i Danmark, blandt andet i Rudersdal Kommune, hvor han kommer fra en stilling som kostskolechef på Birkerød Kostskole.

- I Rudersdal har man brugt det i et par år, og meldingerne derfra er, at det bestemt har givet en positiv effekt. Nu kan vi få et nuanceret syn på, hvad det kan bruges til, siger den nye rektor.

Han mener, at det er en nødvendighed for Herlufsholm Skole at deltage på turen.

- I forhold til at være en moderne skole kan vi ikke sidde og vente på udviklingen internationalt. Vi skal være aktivt opsøgende.