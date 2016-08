Der bliver høj byggeaktivitet i dette område ved Munkebakken i de kommende år. Der skal bygges Campus, kontorhus til Udlændingestyrelsen (blå område), parkeringshus ved Rampen og en ny jernbanebro.

Her skal Udlændingestyrelsen placeres

Næstved - 26. august 2016 kl. 19:54 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi har fundet den helt rigtige placering til Udlændingestyrelsen. Vi får en attraktiv og velfungerende bygning, som er skræddersyet til formålet. Jeg er glad for, at vi nu for alvor kan komme i gang. Vi har fundet den rigtige løsning.

Det siger udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg efter det er besluttet at bygge et stort kontorhus på Posthus-grunden mellem Farimagsvej og jernbaneskinnerne. Området bruges i dag til parkeringsplads for op mod 200 biler. De skal i fremtiden holde i et nyt parkeringshus, som Næstved Kommune vil opføre på tjæregrunden ved Rampen. Det betyder, at pendlerne får en ekstra gå-tur på cirka 150 meter.

I næsten et år har det ligget klart, at Udlændingestyrelsen skal til Næstved med mellem 350 og 400 medarbejdere. Der har kun været usikkerhed om placeringen. Valget stod mellem Jernbanegades Skole og nybyggeri. Og onsdag blev det afgjort, at der bygges nyt. Det nye kontorhus på Posthus-grunden skal stå færdigt senest i sommeren 2019.

Borgmester Carsten Rasmussen glæder sig over placeringen. Den betyder udvikling af et nyt byområde. Foruden Udlændingestyrelsens byggeri kommer det ambitiøse campus-projekt i samme område. Og så skal der bygges parkeringshus.

Og faktisk er p-huset blevet en hastesag. Det skal senest stå færdigt i sommeren 2017, hvor VUC Storstrøms er langt fremme med første etape af campus-byggeriet mellem Teatergade og Munkebakken. Og byggeriet af det nyt udlændinge-hus kan først komme i gang, når parkeringshuset er færdigt.

- Nu har vi fået en afklaring, og det betyder, at parkeringshuset skal have plads til flere biler. Vi havde regnet med omkring 400 biler, men det bliver nok mellem 500 og 600, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Næstved Kommune sælger Posthus-grunden til staten for 45 millioner kroner. En høj pris, som tager højde for at kommunen anlægger parkeringspladser til Udlændingestyrelsen.

Ud over lokalplan skal der foretages en VVM-undersøgelse af det store byggeri på Posthusgrunden. Der bliver i øvrigt meget aktivitet i området de kommende år. Ud over Campus, Kontorhus og Parkeringshus, skal der anlægges en ny jernbanebro ved Rampen.