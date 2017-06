Fra venstre mod højre er det Michael Pedersen, Mikael Basic, Mette Christensen, Rikke Scheel Poulsen og politidirektør Lene Frank. Foto: Anders Ole Olsen

Helte reddede kvinde fra voldelig eksmand: - Hvorfor greb ingen andre ind?

Næstved - 09. juni 2017 kl. 08:32 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den årlige dusøroverrækkelse på politistationen i Næstved fandt sted torsdag. Her blev blandt andre fire helte, som greb ind over for en ekstremt voldelig mand, hædret.

Det voldelige overfald blev omtalt her i Sjællandske i starten af april. En 40-årig mand opdagede tilfældigt sin tre år yngre ekskone på Superbrugsen i Fuglebjergs parkeringsplads, og mens hun stadig sad i bilen, tildelte han hende adskillige knytnæveslag i ansigtet, så hun blev slået bevidstløs, ligesom han også tog kvælertag på hende. Alt sammen mens parrets seksårige datter sad på passagersædet og så på.

Vidner fik i første omgang hevet manden væk, men siden vred han sig fri og trampede ekskonen, der lå livløs på asfalten, i hovedet.

Den 37-årige kvinde brækkede næsen, fik hjernerystelse, en ti centimeter lang flænge ved tindingen, hævelser i ansigtet og adskillige blå mærker, også på hals og nakke.

Mette Christensen, Mikael Basic, Michael Pedersen og Rikke Scheel Poulsen var blandt de vidner, som greb ind i situationen.

- Jeg vidste, det ville komme til at gøre ondt, men jeg måtte gribe ind, fortæller Mikael Basic.

- Det handlede bare om at stoppe ham. Han sagde flere gange, at han ville slå hende ihjel. Men det var ikke let, for hans arme fløj omkring, og han var meget stærk, supplerer Michael Pedersen.

Det lykkedes dog de to mænd, sammen med et par andre, at få overmandet den voldelige mand, selvom det kostede mange kræfter og han to gange fik vredet sig løs. Da han endelig var helt pacificeret, trådte Rikke Scheel Poulsen så til:

- Jeg har arbejdet med psykisk syge i 30 år, og jeg brugte nogle af de erfaringer ved at sidde og tale ham til ro og ae ham. Det var den værste opgave at skulle udvise sympati for ham, men det var nødvendigt for at købe os mere tid, inden politiet ankom. Jeg sagde, han skulle tænke på sine børn, men dem var han fuldstændig ligeglad med.

Mette Christensen assisterede ved at tage sig af den seksårige pige, som hun skærmede fra at se mere ved at tage hende med ind i det nærliggende lægehus.

De fire helte er glade for deres dusør på 1000 kroner, men de er alle meget forargede over deres medborgeres opførsel:

- Det er skræmmende, at folk bare lukker øjnene. Der stod mindst 10-15 mennesker omkring ham, før jeg trådte til som den første. Jeg tænkte slet ikke, hvad der kunne ske. Jeg handlede bare, fortæller Michael Pedersen og støttes af Rikke Scheel Poulsen:

- Man skal skride til handling. Selvfølgelig skal man ikke udsætte sig selv for fare, men jeg er chokeret over folks opførsel. Nogle stod endda og filmede med deres telefoner. Jeg ville ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis jeg ikke havde grebet ind.

Mikael Basic er helt enig:

- Det var et cirkus uden lige. Nogle stod og kiggede, andre kørte bare forbi. Jeg gjorde bare, hvad jeg håber, at andre ville gøre for mig. Men hvorfor helvede var det ikke nogen, som greb ind før? Hvis vi står sammen, kan vi gøre en forskel, sådan som vi gjorde, men det tør mange ikke.

- En holdningsændring kunne være rar, konstaterer Mette Christensen.

Den 40-årige overfaldsmand sidder stadig varetægtsfængslet for episoden.