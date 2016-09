Den konservative ordfører Helge Adam Møller vil hugge mere end en promille af dækningsafgiften. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Helge Adam hugger i særskat

Næstved - 06. september 2016

Den konservative ordfører Helge Adam Møller sliber for alvor sablen til de kommende budget-forhandlinger. Han melder klart ud, at dækningsafgiften skal nedsættes markant, hvis De Konservative skal med i et budgetforlig i9 Næstved. Og det skal være mere end den ene promille, som borgmester Carsten Rasmussen har meldt ud.

Den nyeste DI-undersøgelse over kommunernes erhvervsvenlighed placerer igen Næstved i bunden. Selv om Næstved springer 15 pladser frem er den store sjællandske kommune stadig i den dårligste fjerdedel. Nummer 79 af de 96 kommuner, der er med i undersøgelsen.

Særskat skal ned

- Jeg har set, at borgmesteren og Venstre vil nedsætte dækningsafgiften med en promille. Det er alt for uambitiøst. Hvis De Konservative skal med i et budgetforlig, så kræver det en mere markant nedsættelse. Ellers er vi ikke med i forliget, som vi ellers har været de sidste to år, siger Helge Adam Møller til Sjællandske.

Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme. Under halvdelen af landets kommuner har dækningsafgiften, der max kan være på 10 promille. Næstved Kommune har i år en afgift på fem promille, som indbringer knap 25 millioner kroner i kommunekassen.

Ifølge Carsten Rasmussen er netop dækningsafgiften en af årsagerne til, at Næstved scorer dårlige i den årlige tilfredshedsanalyse fra Dansk Industri.

- Hvis borgmesteren vil have os med i et forlig, så skal dækningsafgiften ned med mere end en promille næste år. Og vi har råd til det. Kommunens økonomi er mere robust end for to år siden, siger Helge Adam Møller om partiets ultimative krav.