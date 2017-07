Havnen sander til

Kanalen og Næstved Havn skal uddybes. Målet er så hurtigt som muligt at få seks meters sejlrende fra Næstved Havn til Smålandshavet. I øjeblikket har tilsanding betydet, at vanddybden flere steder er nede på 5,2 meter.

- Vi skal i gang så hurtigt som muligt. Besejlingen af Næstved Havn skal være i orden, og ingen skal være i tvivl om, at vi ønsker erhvervshavnen i Næstved. Havnen betyder meget for virksomhederne. Vi kan ikke leve med, at der er usikkerhed om vanddybden, siger havneformand Per Sørensen til Sjællandske.

Samlet skønnes det, at der skal fjernes 70.000 kubikmeter for at få en vanddybde på 6,0 meter på hele strækningen. Udgiften for at oprense til oprindelig vanddybde er cirka fem millioner kroner.