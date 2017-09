Havnen og byrådet

Hvad skal der ske med Næstved Havn? Foto: Verner Jensen

Næstved - 10. september 2017

Debat: Virksomheder er generelt lukningstruet, når overskud og likviditet går i minus. Kommunale selvstyrehavne har det lettere.

En kommunal selvstyrehavn er først lukningstruet, når resultatet før afskrivninger, har været negativt fem år i træk. Næstved Havn er overskudsgivende og velkonsolideret og befinder sig langt fra disse kritiske grænser, selv om havnens forventninger til 2017 og 2018 er reduceret ganske betragteligt i forhold til sidste år.

Truslerne kommer fra en anden kant, der knytter sig til kommunernes indbyrdes konkurrence om de ressourcestærke familier og de teknologiske virksomheder. Denne konkurrence stiller krav om et attraktivt bymiljø og rekreative områder. Havnedebatten viser, at tilpasningen mellem by og havn ikke er i orden, og de typiske »hvem skal nu betale »-problemer peger på en politisk ledelsesproblematik.

Men debatten viser også, at havnebestyrelsen har erkendt, at der er problemer, som havnen vil bidrage med at løse.

Ålborg og Odense er eksempler på havnebyer, hvor kommune, havneudvikling og erhvervsliv går op i en højere enhed, selv om de ikke ligger ved de maritime hovedveje.

Ålborg Havn har en fremtidsrettet strategi, hvor de bruger udtrykket »den intelligente havn"«, og Lindø Port of Odense har fremvist imponerende resultater på beskæftigelsesområdet.

Både Ålborg og Odense er karakteriseret ved, at byrådet engagerer sig i havneudviklingen og påtager sig et ledelsesansvar.

Næstved Byråd er havnens øverste ledelse og markerer sig efter min smag ikke stærkt nok, når det drejer sig om at få formuleret den havnestrategi, som altid er den øverste ledelses ansvar, og som skal bære igennem turbulente tider.

Byrådet kan lære meget af Ålborg og Odense havne. De er begge organiseret som kommunalt ejede aktieselskaber, der giver større frihed i samarbejdsprojekter med industrien.

Vi ved i Næstved, at det er sådanne industrielle samarbejdsprojekter, der kan bringe byen fremad. Det er derfor min påstand, at der er brug for en debat om byrådets og forvaltningens opgaver i forbindelse med udvikling af havnen fra stabile til dynamiske ydre vilkår.

Vi har brug for en byplanlægning, der viser hvorledes frigjorte havneområder i Næstved bymidte kan disponeres, så der også skabes indtægter til kommunekassen, en teknisk forvaltning der fortæller os , om der er miljømæssige problemer forbundet med en havn på Ydernæs, en økonomiforvaltning der i større grad ser det som sin opgave at levere økonomiske analyser over muligheder og risici, og afslutningsvis en juridisk udredning af fordele og ulemper ved et kommunalt ejet havne A/S på Ydernæs.

Keld Stelling

Krogagervej 20

Næstved