Molen ved Vesterhave Strand skal renoveres. For at få maskiner ud til molen, fylder der op med sand. Foto: Anna C. Møhl

Havnen flytter strandkant ved Vesterhave

Næstved - 01. juli 2017 kl. 06:07 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sand i store mængder er kørt ud i hjørnet af Vesterhave Strand i Karrebæksminde.

Ikke for at bekæmpe enorme mængder af ildelugtende tang, men for at lave midlertidig tilkørselsvej til en mole.

Molen skal renoveres og det kræver en vej, som maskinerne kan køre på. Det oplyser formand for Næstved Havn, byrådsmedlem Per Sørensen (S).

Fredag kørte en entreprenørmaskine sand, sand og atter sand ud på stranden i et hjørne langs molen. Strandkanten er flyttet flere meter ud i vandet.

For at komme til bunds i, hvorfor tangsuppen finder det behageligt at lægge sig i strandkanten, har Næstved kommune brugt knap 100.000 kroner på en analyse.

Den dokumenterer, hvad lokale har hævdet. Nemlig, at forlængelsen af molen i 2010 er årsag til, at tangen ikke kan komme væk fra stranden. Rapporten peger desuden på, at den naturlige vækst af tang har været tiltagende de seneste 10 år.

Blandt forslagene til, hvordan problemet med den ildelugtende tangsuppe kan løses, er ved at tilføre stranden ekstra sand for at flytte strandlinie længere ud i vandet.

Det arbejde er i fuld gang. Men det sker ikke for at skubbe tangen længere ud.

- Vi har overhovedet ikke arbejdet med tang-problemet, for det er ikke vores problem. Det er teknisk udvalgs problem, siger Per Sørensen.

Han vil ikke svare på, om havnen vil være med til at løse problemerne med tang. For eksempel ved at fjerne nogle sten i molen på et stykke nærmest strandbredden og erstatte dem med store betonrør. Det kan muligvis sikre bedre vandgennemstrømning og dermed reducere den store mængde tang, som hober sig op.

- Jeg forventer, at det er teknisk udvalg, der kontakter os, hvis de har løsninger, og ikke en journalist, siger havneformanden.

