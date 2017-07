Butikkerne i Næstveds bymidte har nu længere åbent om lørdagen, og det er ikke et sommerfænomen. Foto: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Handlen tilbage til bymidten med udvidede åbningstider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handlen tilbage til bymidten med udvidede åbningstider

Næstved - 31. juli 2017 kl. 07:44 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Det har været diskuteret i årevis, og nu er det et faktum, at åbningstiderne i bymidten er udvidet med en time lørdag eftermiddag.

Forretningerne i bymidten lukker nu først klokken 15 lørdag mod tidligere klokken 14, og de nye tider er ikke et sommerferiefænomen, men er kommet for at blive.

De nye tider skal få flere til at vælge at tage en tur ind til Næstved City om lørdagen og få flere til at blive lidt længere, når nu de er her.

Interessen blandt butikkerne for at udvide åbningstiden er kommet i kølvandet på, at der hen over vinteren og foråret er lavet en ny form for kundeanalyse.

Og de længere åbningstider er blev rigtig godt modtaget af kunderne.

- Hver dag er der glade beskeder på Facebook og Instagram og glade kommentarer, når man taler med folk i bymidten, siger citychef Lars Børsting.