Halvt års fængsel for trusler: »Jeg brænder dit hus ned«

Næstved - 23. august 2017 kl. 06:20 Af Esben Thoby

I slutningen af juni mødtes en 26-årig mand fra Næstved-området med en 18-årig mand ved racerbanen Nisseringen, øst for Næstved. De skulle tale om deres »uenigheder om penge«, og det endte med både vold og trusler.

Den 26-årige tildelte den yngre mand to knytnæveslag i ansigtet og kom med særdeles grove trusler. I Retten i Næstved erkendte han tirsdag volden, samt at have truet med både at brænde den andens hus ned og klippe fingrene af ham.

Politiet har ledt efter manden siden episoden for mere end halvanden måned siden, men han endte med at melde sig selv hos ordensmagten, inden han blev fundet. Det skete mandag aften.

I går blev den 26-årige så fremstillet i grundlovsforhør og idømt seks måneders ubetinget fængsel. Årsagen til den forholdsvis lange straf var, at flere tidligere domme blev udløst og lagt oveni. Samtidig er manden dømt mange gange for personfarlig kriminalitet.

Byretten valgte at sende den 26-årige direkte i varetægtsfængsling, mens han venter på at finde ud af, hvor han skal afsone permanent. Det var den dømte dog ikke indstillet på, og han valgte at kære den del af dommen til landsretten. Han udbad sig 14 dages betænkningstid i forhold til det halve års fængsel.

Den 18-årige slap uden voldsomme skader efter de to knytnæveslag og har så vidt vides stadig alle ti fingre og et sted at bo.