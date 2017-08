Måske slap asfalten op. Ikke engang halvdelen af Sneppevej har fået ny asfalt. Foto: Anna C. Møhl

Halv lappeløsning på privat vej

Næstved - 18. august 2017 kl. 07:16 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er hverken fugl eller fisk.Sådan kalder Gitte Bentsen situationen på Sneppevej i Næstved.

Onsdag blev der lagt et tykt lag asfalt på den hullede vej. Men kun på den ene side af vejen.

Gitte Bentsen er glad for, at to dybe huller ud for hendes matrikel er dækket af asfalt. Men den halve løsning undrer hende.

Søren Revsbæk (V), formand for Byrådets teknisk udvalg, forklarer det med, at det var entreprenørens vurdering, at det var nemmere at køre en tur med udlæggeren på grund af vejens stand, end at lappe hullerne enkeltvis.

Forhistorien om Sneppevejs elendige forfatning er, at den blinde villavej, er en privat fællesvej.

Det betyder, at det er beboerne, der skal betale for vedligeholdelse af asfalten. Det anede Gitte Bentsen ikke noget om på trods af, at hun har boet på Sneppevej siden 1990.

Til sidste var hullerne så dybe, at en vognmand gik til Sjællandske og klagede over forholdene.

På et møde mellem kommunen og beboerne, blev det aftalt, at kommunen udbedrer de store huller i vejen for at undgå færdselsuheld.

- Der er en del kommunal kørsel på vejen, som beboerne mener er skyld i vejens generelle dårlige tilstand. Der er blevet lappet huller pr. kulance for at få klaret den umiddelbare farlige situation, så der er ikke tale om at kommunen har overtaget vejen eller overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen, siger Søren Revsbæk.

Enten bliver Sneppevej kommunal eller også laver kommunen en fordelingsnøgle for, hvem der fremtiden skal betale hvor meget for vedligeholdelse. Det forventes, at Sneppevejs ejerforhold falder på plads i september.

