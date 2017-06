Med ønsket om at få forbrugeren til at sætte mere pris på design og sænke forbrugsfarten, har Aric Snee skabt denne glashøjtaler for Holmegaard rettet mod det publikum, der er mere interesseret i glasset på deres telefoner, end vaser og andet kunsthåndværk. Foto: Aric Snee

Håndværk og teknologi mødes i designudstilling

- Når vi nu ser moderne teknologiske produkter i vores hverdag med håndlavede detaljer eller med stærk inspiration fra kunsthåndværket, så er det et tilvalg fra designerens eller producentens side. De gør det, fordi de vil udfordre grænserne for, hvad kunsthåndværket kan, fordi vi ikke skal glemme de oprindelige håndværk og simpelthen for at forsøge at sænke farten på teknologiens hastighed, der til tider er så høj, at det kan være svært for os at følge med, siger Mette Bielefeldt Bruun, leder af Designmuseum Næstved.