Som et ægte teenageværelse er et U-12 hold rykket ind på en skole i Næstved for at deltage i Næstved Cup.

Håndboldspillere fylder 16 haller

Det er noget af en mundfuld, som Næstved Herlufsholm Håndbold skal styre. 300 frivillige fra klubben og andre håndboldklubber i kommunen skal sørge for, at spillere, dommere, tilskuere og forældre har det godt og at alt forløber, som det skal. Blandt opgaverne er mad til deltagerne, indkvartering, nattevagter på skolerne og indsamling af resultatet. Bare for at nævne nogle få.