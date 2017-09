Der mangler ikke opbakning, når HOT-lokalråd holder borgermøder. Her er Fællessalen på Lundebakkeskolen således fyldt til randen, da HOT-Lokalråd i oktober 2015 arrangerede borgermøde med den ny skolestruktur på dagsordenen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

HOT-lokalområde bør være udviklingscenter

11. september 2017

Synspunkt:

Holme Olstrup - Toksværd & omegns lokalområde kan blive hot - men vil kommunen det?

HOT-lokalråd har læst de over 500 sider kommuneplansforslag fra Næstved kommune og selvfølgelig skrevet et høringssvar.

Kommunens forslag til kommuneplanen er et godt stykke TEORETISK arbejde med gode teoretiske elementer, men hvor der mangler samspil med den virkelighed, der kan ses i Næstveds opland, og med et meget begrænset udviklingspotentiale for HOT lokalområde.

Hvorfor er HOT-lokalområde ikke et udviklingscenter?

HOT-lokalråd har den klare opfattelse og overbevisning, at HOT-lokalområde bør opkvalificeres til udviklingscenter.

HOT-lokalområdes geografiske placering er fænomenal med en byggemasse, der nærmest ligger som en "bånd-by" langs den nuværende rute 54, der også gør vores lokalområde til kommunens mest trafikerede, hvor motorvejstilkørslerne ved Rønnede kan nås inden for 15 minutter med både nord- og sydlig forbindelse. Pendlere kan her let spare over en halv times transport hver dag fra det centrale og sydlige Næstved by.

Buspendlere kan hver 30. minut komme enten til Næstved eller Rønnede og Faxe. Pendlerstationen i Holme Olstrup forbinder såvel til Næstved som til Roskilde (Københvan om 2 år) over bl.a. Haslev, Tureby, Herfølge og Køge. Holme Olstrup pendlerstation er 1 ud af 2 stationer i kommunen udenfor Næstveds byskilt.

Langs landevejen rute 54 er der cykelsti i begge sider med blød rabat imellem vejbane og cykelsti. Cykelstien går hele vejen mellem Næstved og Rønnede, og suppleres med en sydlig parallel sti der forbinder Holme Olstrup og Toksværd, så skolebørnene ikke behøver at komme i nærheden af landevejen. Den sydlige sti er lovet færdiggjort i indeværende år.

Med 2 private sportshaller, aktivitetshus, motionscenter, tennisbaner, DBU-godkendt multibane, naturbase med 3 shelters, 2 aktive kirker, et hav af foreninger for alle aldersgrupper er der rig mulighed for et liv med fornuftigt indhold i fritiden.

Med ca. 10 dagplejere, 2 børnehuse og 1 skovbørnehave, SFO og 2 skoler med indskolings- og mellemklasser, er der gode muligheder for børnefamilier kan trives.

HOT-lokalråd ønsker en opkvalificering til udviklingscenter ifølge forslag til kommuneplan. Bl.a. kan nuværende udviklingscenters skole ikke udbygges, og området fortjener det.

Her er kun opridset nogle få af de fordele området har, og som lokalrådet ser som væsentlige byggesten for at tiltrække den udvikling, området kan skabe. Udviklingen kræver dog en ændring i forslaget i kommuneplanen - mon kommunen vil give os det?

Peter Søholt

Weigel Andersen

formand,

Holme Olstrup-Toksværd og omegns Lokalråd