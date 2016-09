Se billedserie Samfundsfaglærer Peter Ellegaard var glad for elevernes store spørgelyst. Foto: Kristian Willumsen

Gymnasieelever skød med skarpt mod sheriffen

Næstved - 16. september 2016

Den selvudnævnte sherif, justitsminister Søren Pind (V), besøgte i går Næstved Gymnasium, hvor han gav et kort oplæg om sit virke som justitsminister for fem 2.g-klasser. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til ministeren. Det blev en længere seance. Spørgelysten var stor hos eleverne,

- Det var nogle hårde spørgsmål, sagde Søren Pind smilende efter sit oplæg.

På dette tidspunkt troede han, at spørgerunden var ovre, men to elever var fulgt i halen på ministeren. De ville høre mere om regeringens 2025-plan. Engagementet fejlede bestemt intet hos de unge mennesker på Næstved Gymnasium.

Niqab, cannabis til medicinbrug, integration, assimilation, SU-finansieret 2025-plan, psykiatri og bosteder.

Tungen skulle holdes lige i munden for at følge med i auditoriet på gymnasiet.

Ministerbesøget var stablet på benene få dage forinden, så eleverne havde ikke haft meget forberedelsestid til spørgetimen, men fingre skød alligevel flittigt i vejret.

Emnerne var mange - og i øst og vest - men ikke desto mindre var det relevante spørgsmål, der knyttede sig til aktuelt politisk stof.

Mange var blandt andet interesseret i at vide mere om, hvad der for Søren Pind var vellykket integration.

I sit oplæg fik ministeren nemlig nævnt, at det var problematisk, hvis man ikke kunne deltage i svømmeundervisningen på grund af sin religion.

Den kommentar faldt flere for brystet, og Søren Pind trak under spørgerunden lidt i land.

- Det handler om, at man skal ville det land, man bor i, men jeg vil ikke flå noget som helst af nogen som helst, sagde han, og understregede at han eksempelvis ikke brød sig om de billeder, der senest har floreret fra en fransk strand, hvor politifolk tvinger en kvinde til at tage noget af sit tøj af.

Eleverne var skarpe og benovelsen over ministerbesøget til at overse. De mange velformulerede spørgsmål manglede dog til tider et kritisk opfølgende. En elev undrede sig over regeringens ønske om, at det som studerende bedre skal kunne betale sig at arbejde. Hun mente, at det kunne tage fokusset fra studiet. Justitsministeren gav sig ud i en længere redegørelse af formålet med 2025-planen, men svar på sit spørgsmål fik eleven ikke.

Det skete flere gange, men en flok 2-g'er sat op i mod landets justitsminister er måske heller ikke et helt fair match.

- Jeg synes eleverne fik stillet nogle fine spørgsmål, men ministeren fik måske lige lovlig god mulighed for at snakke udenom, sagde samfundsunderviser Peter Ellegaard efterfølgende.

Planen er nu, at Peter Ellegaard vil tage fat i nogle af de debatterede emner i sin undervisning.

To af de elever, der får glæde af det, bliver Emilie Bybjerg og Frederikke Madsen.

De var spændte på ministerens besøg og var blandt andet interesseret i at høre hans holding til legalisering af hash.

- Jeg ved ikke helt, hvad jeg selv skal synes om det. Jeg glæder mig til at høre, hvad han siger, sagde Emilie Bybjerg, der generelt er samfundsinteresseret, og derfor også læser på den samfundsfaglige linje på gymnasiet.

Spørgsmålet om cannabis kom, men som med SU-spørgsmålet var der ikke meget svar fra ministeren.

En elev ville høre, hvad ministeren mente om medicinsk brug af cannabis, sådan som man ser det i flere stater i USA.

Svaret fra Søren Pind var en parodi på en klassisk hashryger, som vist nok på en humoristisk måde skulle forsøge at forklare, at hash altså var skadeligt.

Skildringen af et dumt bonghoved havde nok stået stærkere, hvis en skuespiller havde fået opgaven, men Søren Pinds forsøg gav dog anledning til grin i salen.

Det skete flere gange. Eleverne var kritiske, men stemningen god, og der var da også stor tilfredshed med arrangementet.

- Jeg synes, at det var spændende, og at vi kom rundt om en masse ting, sagde Emilie Bybjerg.