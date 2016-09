Se billedserie De studerende på Næstved Gymnasium er ikke tilfredse med, at deres SU skal være med til at finansiere 2025-planen, hvis den bliver vedtaget. Fra venstre mod højre er det 20-årigeNeehirwan Farhad, 18-årigeJohanne Auner og 19-årige Thilde Andersen Barfoed. Foto: Kristian Willumsen

Gymnasieelever fra Næstved: Hvorfor skal vi gældsætte os?

Næstved - 06. september 2016 kl. 15:54 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en uge siden præsenterede Lars Løkke Rasmussen og Venstre deres 2025-plan.

En plan, der - hvis den bliver vedtaget - blandt andet skal finansieres gennem besparelser på SU'en. Sjællandske besøgte Næstved Gymnasium for at høre de unge, hvordan de har det med, at »deres« penge er blevet en del af 2025-planen.

Klokken er tolv. Fra et klasselokale på Næstved Gymnasium er der fuld tryk på højtalerne, hvor hip-hop musik brager ud. Rundt i lokalet sidder unge mennesker i små grupper smilende og snakker. De har netop haft frokostpause.

Kun få opdager en dansende mand springe ind i klasseværelset. Det er deres underviser, Georg Polke. Hurtigt får han gjort de unge opmærksomme på sin tilstedeværelse og snakken forstummer og overtages af skramlende lyde fra stole og borde, da de unge sætter sig på deres respektive pladser.

Vi er til samfundsfag i gymnasieklassen 3.D, og tredje modul på dagen kan gå i gang.

Eleverne beskæftiger sig i øjeblikket med international politik i deres samfundsfagstimer, så den danske SU er måske ikke det mest oplagte emne at starte dagen med, men underviser Georg Polke har indvilliget i at kort at behandle ugens helt store samtaleemne, inden de starter på det oprindelige pensum. Det var de unge helt klar på:

»Vi kommer i forvejen til at betale for vores SU. Det sker, når vi kommer på arbejdsmarkedet og begynder at betale skat«, »Det rammer de forkerte«, »Jeg har ikke brug for min SU nu. Det har jeg når jeg flytter hjemmefra«, »Hvorfor skal vi starte vores liv med at gældsætte os?«

Holdningerne var mange og forståelsen lille. Venstres 2025-plan er ikke populær hos de kommende studenter fra Næstved Gymnasium.

Det viste den improviserede del af undervisningen med al tydelighed. Bliver planen vedtaget, vil den nye SU træde i kraft i 2019 og altså derfor have indflydelse på de studerendes økonomi, hvis de vælger at læse videre.

Der var bred enighed i gymnasieklassen om, at det ikke er klogt, hvis SU'en ender med at være en del af finansieringsgrundlaget for 2025-planen.

Emnet var ikke en del af dagens lektie, men hænder fløj alligevel ivrigt i vejret, da Georg Polke gav mulighed for fri diskussion i klassen. En af de deltagende i debatten var 18-årige Johanne Auner.

- Jeg er ikke sikker på, at jeg får tid til at arbejde, når jeg på et tidspunkt skal læse videre. Regeringen ønsker at flere skal tage sig en uddannelse, men vælger samtidig at spare på os unge. Det har jeg svært ved at få til at give mening, siger hun.

Johanne Auner overvejer at læse psykologi efter et sabbatår eller to.

Hun bakkes op af sin klassekammerat, Thilde Andersen Barfod, der heller ikke er tilfreds med regeringens udspil.

- Jeg har ikke lyst til at starte tilværelsen med at låne penge. Det virker jo ikke som det smarteste at gøre, siger hun.

Thilde Andersen Barfod mener, at man i højere grad bør skelne mellem de unge, og differentiere støtten efter de levevilkår og baggrunde de studerende kommer fra.

Thilde Andersen Barfod er ikke ene om at ryste på hovedet af, at de studerende nu skal låne penge for at have samme rådighedsbeløb som nu.

- Jeg har en amerikansk ven. Hans forældre betaler stadig af på en over tyve år gammel studiegæld. Det er jo ikke fair, at uddannelsessystemet kun skal være for folk med penge, siger 20-årige Nechirwan Farhad.