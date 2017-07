Grøn oase bliver til golde sten - beboere er rasende

Fire beboere i Nøddehegnet i Næstved vil have stoppet etableringen af en parkeringsplads. Der er stemt nej, mener de. Formanden for boligforeningen er lodret uenig.

Stemningen i boligforeningen er på lavpunktet, og uenighederne er for alvor blusset op, efter en entreprenør mandag morgen gik i gang med at omdanne en lille grøn oase med græs og træer til en parkeringsplads midt i området.

Annelise Nielsen, Tanni Hjordrup, Heidi Larsen og Steen Højengaard, og en række andre beboer mener, at forslaget om at etablere en parkeringsplads blev stemt ned i april 2016, mens formanden Per Johansen helt afviser, at de to ting har noget med hinanden at gøre.