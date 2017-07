Grøn koncertpladsen dagen derpå

Det ved i hvert fald medlemmerne af Næstved Herlufsholm Håndbold alt om, for klubben har lige siden den første Grøn Koncert i Næstved tilbage i 1985 stået for oprydningen den følgende formiddag.

Yde og nyde

- Vi bruger opgaven til at lære de unge om at yde og nyde. De får fribilletter til Grøn, og så får klubben et tilskud for oprydningsarbejdet, siger klubformand Jens Mølby, som søndag formiddag er manden i spidsen for oprydningen.