Gods sælges med rabat

Næstved - 28. december 2016 kl. 06:35 Af Mogens Lorentzen

Vi nærmer os, at prisen på Fodbygaard er billig.

Det siger ejendomsmægler Erling Bøndergaard, der siden i sommer har forsøgt at sælge Fodbygaard Gods ved Næstved for 90 millioner kroner.

Og når den erfarne ejendomsmægler taler om billig pris, så er det efter et gevaldigt nedslag på 20 millioner kroner. Så nu kan Fodbygaard købes for 70 millioner kroner.

Erling Bøndergaard forklarer til Sjællandske, at interessen for store landbrug er ved at vende tilbage.

- Det går langsomt fremad. De forbedrede priser på landbrugsprodukter betyder, at vi kan se lys for enden af tunnellen. Jeg tror på, at humøret i landbrugserhvervet bliver bedre i 2017, siger Erling Bøndergaard.

Han tilføjer, at den store rabat allerede har betydet flere henvendelser og fremvisninger, men han tør ikke give et bud på, hvornår der er en underskrevet slutseddel. Og Erling Bøndergaard forsikrer, at der ikke er en prisboble på vej for landbrugsejendomme.

Købte af Bøje Nielsen

Fodbygaard ejes af godsejer Klaus Jønsson, som sælger for at koncentrere sig om sin anden ejendom, Snertingegården ved Vordingborg.

Klaus Jønsson har ejet Fodbygaard siden 1983, hvor han overtog den efter byggematadoren Bøje Nielsen. Fodbygaard omfatter 253 hektar, hvoraf 225 hektar er dyrkede arealer. Resten er skov, natur og remiser. Der følger flere boliger med i handlen, til gengæld er der ingen dyr.