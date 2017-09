Se billedserie Glenn Bejerholm har indrettet den gamle bankboks i kælderen under sin butik, Grej-Butikken, i Parkens Butikscenter, så han nu kan handle med våben. I første omgang sælger han haglgeværer, og fra nytår får han også rifler på væggen. Fotos: Niels Brande

Glenn har fyldt den gamle bankboks med haglgeværer

Næstved - 05. september 2017 kl. 14:15 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glenn Bejerholm havde i flere år en drøm.

Han ville handle med våben i sin butik, Grej-Butikken, i Parkens Butikscenter i Næstved.

Her handler han i forvejen med jagt- og fiskeriudstyr, men det er ikke så ligetil at blive våbenhandler i Danmark. Blandt andet skal våbnene kunne låses inde i et særligt sikret rum.

Da Glenn Bejerholm i marts 2015 flyttede sin butik fra den ene ende af butikscentret til den nuværende placering, var det derfor med en særlig bagtanke.

Han ville have fat i boksen.

I sin tid var der nemlig bank i lokalerne, DiBa, hvilket den store, pansrede bankboks i kælderen stadig vidner om.

- Det var ideelt for mig at få de her lokaler, fordi jeg fik boksen med. Den er sikret efter alle lovens krav, forklarer Glenn Bejerholm.

Han er netop blevet færdig med en stor og bekostelig ombygning, så han nu kan sælge haglgeværer af mærker som Beretta, Browning og Huglu.

- Og fra nytår begynder jeg også at handle med rifler, siger Glenn Bejerholm, der allerede sælger rifler, men kun på bestilling.

Den knap så våbenkyndige har måske set, at butikken også tidligere har solgt geværer, men der har været tale om luftgeværer, der ikke kræver nogen særlige tilladelser, forklarer Glenn Bejerholm.

Det gør det til gengæld at handle med haglgeværer.

Kort sagt er boksen sikret med blandt andet en panserdør, der ikke lige er til at bryde op. Der er monteret forskellige typer bevægelsescensorer i hele butikken - selv i væggene, hvis nogen skulle forsøge at bryde gennem muren fra nabobutikkerne, og det hele er koblet op på en direkte forbindelse til alarmselskabet.

Det er ikke sådan lige til at bryde ind i banken.

Grej-Butikken er den eneste butik, der handler med våben i Næstved, og faktisk skal man forlade Sydsjælland for at finde en våbenforhandler, mener Glenn Bejerholm.

At det netop er nu, den gamle bankboks er klar, er ikke tilfældigt, for 1. september gik jagten ind på gæs, ænder og flere andre dyr.

Glenn Bejerholm samarbejder med Næstved Strandjagtforening. Foreningen udbyder jagttegn, og en del af undervisningen foregår i kælderen under Grej-Butikken, hvor der nu er adgang til flere forskellige våben.

Foruden klassiske haglgeværer har Glenn Bejerholm også flere halvautomatiske haglgeværer låst fast på væggen i boksen. De er nemlig særligt velegnede til strandjagt, da de er mere robuste og lettere at betjene under jagten.

Udover geværer har butikken et stort udvalg af ammunition, og Glenn Bejerholm ved, hvad han taler om.

- Jeg har altid haft stor interesse for jagt og fiskeri, og jeg går selv på jagt. Derfor sælger jeg også udstyr til jagt i min butik. Du kan ikke stå og sælge geværer uden at have en dyberegående viden om det.