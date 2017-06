Et stort flertal i byrådet ønsker at vente med at bygge en ny gangbro over Østre Ringvej til der er erfaringer med den lysregulerede fodgængerovergang. Foto: Anna C. Møhl Foto: Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Gangbro skudt til hjørne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gangbro skudt til hjørne

Næstved - 28. juni 2017 kl. 07:28 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

M-broen bliver ikke erstattet af en ny gangbro. I hvert fald ikke nu.

Et stort flertal i næstved byråd besluttede tirsdag borgmester Carsten Rasmussens forslag om, at vente med at bygge en ny gangbro over Østre Ringvej.

Den nuværende 25 år gamle bro er nedslidt og skal udskiftes. Og i teknisk udvalg er der flertal for at bruge 10 millioner kroner på at bygge en ny. Men samtidig har kommunen etableret en lysreguleret fodgængerovergang. Og spørgsmålet er, om den ikke er sikker nok. Det mener det store flertal i byrådet.

Hovedparten af socialdemokraterne og flertallet i Venstre stemte sammen med Dansk Folkeparti for at udskyde brobyggeriet. Den konservative to-mandsgruppe var delt. Helge Adam Møller stemte for at vente, mens Annette Brix vil bygge nu. Det tredje medlem, Gunver Birgitte Nielsen, havde meldt afbud.

Sagen splittede også Socialdemokratiet og Venstre, og debatten var hård, særlig i Venstre.

Søren Revsbæk beskyldte direkte byrådet for at prioritere lys og varme i fodboldbanen højere end skolebørns sikkerhed. Og beskyldte byrådet at sende broen i en syltekrukke.

Den bemærkning fik Venstres Cathrine Riegels Gudbergsen på banen:

- Det er noget fis, det du siger. Det er udtryk for rettidig omhu og sund fornuft at tænke sig om, før vi bruger 10 millioner kroner på en gangbro. Lad os vente og få de nye trafiktal efter ringvejen er taget i brug, sagde Cathrine Riegels Gudbergsen.